В «Урале» не исключили вступления в переговоры с ЦСКА по возможному выкупу Помазуна

22 ноября, 14:45
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем голкипера Ильи Помазуна.
«Что касается выкупа Ильи Помазуна, то будет так, как решит ЦСКА. Здесь не могу ничего сказать. Мы бы хотели, чтобы Илья остался у нас, но все права на него принадлежат ЦСКА. Может, мы вступим в переговоры, но не думаю, что они просто так отпустят его. Считаю, что он очень хороший вратарь», — сказал Иванов «СЭ».
Летом этого года ЦСКА и «Урал» договорились о переходе 25-летнего вратаря на правах аренды без опции выкупа. Перед переходом в екатеринбургский клуб Помазун продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2026/27.
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Основные источники исследования