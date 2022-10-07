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Сегодня, 20:04

В «Урале» объяснили причины победной серии команды

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Химками» в 12-м туре РПЛ (2:1).

«Была тяжелая игра. Есть какое-то опустошение. Много нервов было, пропустили гол на последних минутах. Команда очень хорошо работает. Ребята полностью выкладываются на тренировках. Последние победы — результат работы тренера и команды. Эта работа дает результат. Нам много игр не везло», — сказал Иванов «СЭ».

Также президент «Урала» высказался об отставке Игоря Шалимова.

«У тренера такая профессия. Ни один тренер не работает пожизненно в одном клубе. Когда-то приходится уходить. Мы с Игорем Михайловичем в хороших отношениях, но всякое бывает. У одного тренера не сложилось, пришел другой и что-то стало получаться», — добавил он.

«Урал» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в РПЛ.

РПЛ
ФК Урал
ФК Химки
Григорий Иванов (руководитель)
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