В «Урале» отреагировали на новость о возможной аренде Марадишвили у «Локомотива»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб из Екатеринбурга может арендовать полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды.

«Аренда Марадишвили в «Урал»? Пока никто ни с кем не разговаривал», — сказал Иванов «СЭ».

Марадишвили перешел в «Локомотив» из ЦСКА в сентябре 2021 года.

В сезоне-2023/24 23-летний россиянин принял участие лишь в одном матче железнодорожников из трех: он вышел на замену во втором тайме встречи 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Урала» (2:1), провел на поле 29 минут и не отличился результативными действиями.