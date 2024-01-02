В «Урале» планирует продлить контракт с Щербицким

Сегодня, 17:30
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее голкипера екатеринбуржцев Дениса Щербицкого.
27-летний вратарь летом прошлого года подписал полугодичный контракт с «Уралом», но не провел за клуб ни одного матча.
«Надо спрашивать тренеров, но мы договорились, что Щербицкий придет на полгода. Посмотрели, парень набирает форму, так что я думаю, будем продлевать», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
Ранее Щербицкий выступал за БАТЭ. В активе футболиста один матч за сборную Белоруссии.