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29 сентября, 16:26

В «Урале» подтвердили отправку списка игроков и сотрудников в РФС для получения брони от частичной мобилизации

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о запросе РФС отправить клубы РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для получения бронирования от частичной мобилизации.

«Мы отправили в РФС список игроков и сотрудников, да. Дальше РФС будет решать. Это их дела», — сказал Иванов «СЭ».

По информации «СЭ», РФС запросил у клубов РПЛ и первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

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РФС запросил списки игроков у клубов РПЛ и первой лиги для получения брони от частичной мобилизации

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