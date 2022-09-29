В «Урале» подтвердили отправку списка игроков и сотрудников в РФС для получения брони от частичной мобилизации

29 сентября, 16:26
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о запросе РФС отправить клубы РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для получения бронирования от частичной мобилизации.
«Мы отправили в РФС список игроков и сотрудников, да. Дальше РФС будет решать. Это их дела», — сказал Иванов «СЭ».
По информации «СЭ», РФС запросил у клубов РПЛ и первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.