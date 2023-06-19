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Сегодня, 13:34

В «Урале» прокомментировали ситуацию с получившим срок в Нидерландах Влутом

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем в команде нападающего Рая Влута.

— Никакой информацией о деле Влута поделиться не могу. Я же не правосудие в Нидерландах. Откуда мне знать? Процесс идет, как закончится — сообщим, — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

— Продолжит ли он играть за «Урал» в следующем сезоне?

— У нас с ним действующий контракт.

— Не будете разрывать с ним контракт, если его апелляция будет отклонена?

— Я слухи не комментирую. Я не нострадамус. Если и что будет, нет сослагательного наклонения. Я откуда знаю, что будет?

В начале апреля Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП в Нидерландах в 2021 году со смертельным исходом. Футболист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником аварии, в которой погиб 4-летний ребенок.

Контракт 28-летнего футболиста с екатеринбургской командой рассчитан до декабря 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/v-urale-vyskazalis-o-poluchivshem-srok-v-niderlandakh-futboliste
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