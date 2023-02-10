В «Урале» рассказали, что не получали предложений по Рамазану Гаджимурадову

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«На данный момент Рамаз Гаджимурадов находится на сборе в «Нижнем Новгороде». Мы не возражаем, что он тренируется и готовится к сезону там. Аренда игрока в «Нижний Новгород», «Аланию» или другой клуб? Пока что на столе у меня документ с просьбой «Нижнего Новгорода» о том, чтобы Гаджимурадов принимал участие в их тренировочном процессе. Больше никаких бумаг мне не поступало», — сказал Ефремов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро.