В «Урале» рассказали о восстановлении Бикфалви

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о восстановлении румынского полузащитника команды Эрика Бикфалви.

«Эрик восстанавливается. Не знаю, когда он точно вернется на поле. Это все в руках докторов. Пока они его лечат и не пускают в общую группу», — сказал Иванов «СЭ».

Бикфалви повредил мышцу правой голени в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 17 сентября.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел за «Урал» 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.