В «Урале» рассказали о восстановлении Бикфалви

Сегодня, 13:19
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о восстановлении румынского полузащитника команды Эрика Бикфалви.
«Эрик восстанавливается. Не знаю, когда он точно вернется на поле. Это все в руках докторов. Пока они его лечат и не пускают в общую группу», — сказал Иванов «СЭ».
Бикфалви повредил мышцу правой голени в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 17 сентября.
В текущем сезоне 34-летний футболист провел за «Урал» 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.