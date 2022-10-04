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Сегодня, 13:19

В «Урале» рассказали о восстановлении Бикфалви

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о восстановлении румынского полузащитника команды Эрика Бикфалви.

«Эрик восстанавливается. Не знаю, когда он точно вернется на поле. Это все в руках докторов. Пока они его лечат и не пускают в общую группу», — сказал Иванов «СЭ».

Бикфалви повредил мышцу правой голени в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 17 сентября.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел за «Урал» 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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