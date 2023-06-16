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В «Урале» рассказали, перейдет ли Марадишвили в команду

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Константин Марадишвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.

— В последнее время к вам сватают полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

— Да, мы бы хотели видеть этого игрока в «Урале». Качественный футболист. Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. «СЭ») знает его по совместной работе в ЦСКА. Но нужно еще все просчитать. Мы так понимаем, что Константин получит грузинский паспорт и, видимо, будет считаться у нас легионером. Мы нацелены все-таки на футболистов с российским паспортом. Поживем — увидим.

— То есть пока в переговоры с «Локомотивом» по Марадишвили не вступали?

— Нет, контакты были. Сейчас вернется из отпуска наш главный тренер, все взвесим, решим.

В сезоне-2022/23 Марадишвили забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 1,8 миллиона евро.

Константин Марадишвили. «Обсуждаем трансфер Марадишвили, но смущает информация о грузинском паспорте». Президент «Урала» — о будущем Шатова, травме Газинского, уходе Ранджеловича
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Константин Марадишвили
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