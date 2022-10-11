В «Урале» сообщили, что Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе

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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви вернулся к тренировкам с командой после мышечной травмы.
«Эрик Бикфалви завершает восстановление, уже вернулся к работе в общей группе, готовится отправиться в Ростов на игру чемпионата», — сказали в пресс-службе «Урала» «СЭ».
Бикфалви повредил мышцу правой голени в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 17 сентября. 34-летний румын пропустил две последних игры екатеринбуржцев.
В текущем сезоне Бикфалви провел за «Урал» 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
«Урал» проведет следующий матч в пятницу, 14 октября на выезде против «Ростова» в рамках 13-го тура РПЛ.
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