В «Урале» сообщили, что Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви вернулся к тренировкам с командой после мышечной травмы.

«Эрик Бикфалви завершает восстановление, уже вернулся к работе в общей группе, готовится отправиться в Ростов на игру чемпионата», — сказали в пресс-службе «Урала» «СЭ».

Бикфалви повредил мышцу правой голени в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 17 сентября. 34-летний румын пропустил две последних игры екатеринбуржцев.

В текущем сезоне Бикфалви провел за «Урал» 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Урал» проведет следующий матч в пятницу, 14 октября на выезде против «Ростова» в рамках 13-го тура РПЛ.