В «Урале» сообщили о готовности сыграть против «Локомотива»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переносе игры 18-го тура РПЛ между екатеринбургской командой и «Локомотивом».

За три часа игры температура воздуха на стадионе — минус 13 градусов.

«Я не слышал, отменят матч или нет. Да и это не нам решать. Есть регламент, что до -15 градусов можно играть. Сейчас градусник показывает -11 градусов. Не знаю, что будет показывать градусник на стадионе. Мы готовы играть, сейчас выезжаем на матч. Посмотрим, что скажет ее величество погода. Если будет хуже, то не будем играть, будет лучше — сыграем. Нам лучше сегодня провести матч, чтобы завершить эту часть сезона. Конечно, неприятно. Холод — это еще ничего, главное, чтобы снега не было», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».

Температура на стадионе зимой измеряется за три, два и один час до игры. Если температура окружающего воздуха будет ниже минус 15 градусов, то для проведения игры потребуется согласие от обеих играющих команд.

Встреча «Локомотив» — «Урал» должна начаться в 19.00 по московскому времени.