В «Урале» сообщили о подписании контракта с Бегичем

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о завершении трансферной кампании.

По словам руководителя клуба из Екатеринбурга, его команда в ближайшее время официально объявит о заключении контракта с Сильвие Бегичем. 6 сентября «СЭ» сообщал о договоренности между «Уралом» и 29-летним хорватом.

«Подписали двух новичков. Сразу говорю, еще и Бегича мы подписали. Все равно трансферная кампания не завершена. Ждем еще одного футболиста», — сказал Иванов «СЭ».

Сегодня, 8 сентября «Урал» объявил о заключении контрактов с защитником Егором Филипенко и полузащитником Ибраима Сиссе.