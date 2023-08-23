В «Урале» сообщили о скором возвращении Влута в расположение команды

Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии нападающего Рая Влута.

«Рай Влут еще дома, в Нидерландах. Но скоро он приедет в расположение команды. Когда вернется в Екатеринбург? Пока нет информации», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

30 мая нападающий «Урала» Рай Влут перенес операцию на пяточной кости в одной из европейских клиник.

Влут провел за «Урал» 25 матчей и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро. Контракт 28-летнего футболиста с екатеринбургской командой рассчитан до декабря 2024 года.