Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 сентября, 12:55

В «Урале» сообщили об отказе отпускать Гаджимурадова в «Спартак»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Рамазан Гаджимурадов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» хочет взять в аренду игрока команды Рамазана Гаджимурадова.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что красно-белые попытаются арендовать игрока в последний день трансферного окна в России.

«Никто никого не пытается арендовать! Блеф это или не блеф... Может, они хотели, но мы не хотим», — сказал Иванов «СЭ».

24-летний футболист в этом сезоне РПЛ провел 7 матчей за команду, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с «Уралом» рассчитано до лета 2023 года.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
24
3
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о задачах команды на сезон в РПЛ

«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»