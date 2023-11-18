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РПЛ

Сегодня, 12:13

В «Урале» заявили, что клуб не хочет отпускать Ишкова и Дмитриева в «Зенит»

Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Зенит» интересуется игроками екатеринбургской команды Ильей Ишковым и Игорем Дмитриевым.

Ранее «СЭ» сообщил, что питерский клуб хочет обновить состав российскими футболистами. В сферу интересов «Зенита» входят игроки молодежной сборной: уральцы Илья Ишков и Игорь Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

«Мало ли что «Зенит» хочет. У них спрашивайте. Я не знаю, что «Зенит» хочет. К нам никто не обращался. Мы не хотим никого отпускать. Если поступит предложение, то будем разговаривать. Я впервые об этом слышу», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

18-летний Ишков забил один гол в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата России. 19-летний Дмитриев провел 12 игр. На счету 19-летнего Бессмертного один мяч в четырех встречах РПЛ.

(Сергей Жуков)

Александр Ерохин
Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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