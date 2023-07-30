В «Урале» заявили, что не отказывали «Спартаку» в переносе матча: «Не договорились в РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об обращении «Спартака» с просьбой о переносе матча 4-го тура РПЛ с 11 на 12 августа.

«Почему мы должны переносить матч со «Спартаком»? Мы в таком же положении находимся. У нас также будет три игры за неделю. «Спартак» обращался. Мы не отказывали, они обратились в РПЛ, но там не договорились. Отказала РПЛ, да и мы не очень хотели переносить игру», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее об обращении красно-белых с просьбой перенести матч сообщал matchtv.ru.