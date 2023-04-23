В «Урале» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении клуба в ЭСК РФС по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Завтра обратимся в ЭКС РФС по итогам игры с «Ростовом». Но что от этого толку? Во что они превращают футбол, они превращают его в «телевизионный» футбол. Никому неинтересно это смотреть. Самое главное, что все понимают, а они по-другому говорят. Влут отдал пас в центре поле, Бикфалви протащил мяч и забил замечательный гол. Но судья его отменяет, потому у Влута в центре поля была рука. А что ты смотришь ВАР с эпизодом в центре поля? Ему же случайно попал мяч в руку от рикошета соперника», — сказал Иванов «СЭ».

На 41-й минуте арбитр Павел Кукуян во время голевой атаки хозяев поля не увидел, что Рай Влут подыграл себе правой рукой, а затем сделал передачу Эрику Бикфалви, который сравнял счет. На помощь судье пришли видеоассистенты Алексей Амелин и Алексей Стипиди. После их проверки Кукуян потратил у монитора считанные секунды, чтобы принять решение об отмене гола.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.