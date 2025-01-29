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Сегодня, 21:25

В «Урарту» отреагировали на инцидент с толчком Дзюбы

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Пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян в разговоре с «СЭ» прокомментировала стычку между нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой и защитником клуба из Армении. Конфликт произошел во время товарищеского матча между командами 29 января.

«Ничего особенного не произошло, обычный футбольный эпизод, стычка футболистов в моменте игры, ничего более», — сказала Арутюнян «СЭ».

Инцидент произошел на 63-й минуте встречи, проходившей в Дубае. Защитник «Урарту» позволил себе нецензурные высказывания в адрес Дзюбы, после чего нападающий не сдержался и жестко толкнул оппонента, отправив его на газон. После столкновения судья не стал никого наказывать, и Дзюбу сразу заменили.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба устроил стычку с&nbsp;защитником &laquo;Урарту&raquo;. Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»

В этом сезоне 36-летний форвард провел 11 матчей в составе тольяттинской команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Александр Абустин

Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Урарту
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