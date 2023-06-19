В «Урарту» заявили, что не интересуются Захаряном

Пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян прокомментировала «СЭ» новость о том, что клуб интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

Ранее армянский журналист Грач Хачатрян заявил, что «Урарту» заинтересован в футболисте для дальнейшей перепродажи игрока в Европу.

«Эта информация раньше уже была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет», — сказала Арутюнан «СЭ».

Арсен Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Летом 2022 года Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.