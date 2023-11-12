В Узбекистане оценили перспективы футболиста ЦСКА Файзуллаева перейти в европейский клуб

Директор центра национальных сборных при футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров высказался об игре 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Аббосбек Файзуллаев начал свой этап карьеры в России просто феерично! Я следил за всеми узбеками, кто уезжал в РПЛ, и у этого парня самый быстрый прогресс. Файзуллаев по величине такой же, как Ахмедов. Только Одил приезжал в Россию во взрослом возрасте, а Аббос в двадцать уже зажигает в РПЛ. Сейчас это самый прогрессирующий легионер в лиге! Он не стесняется обострять, обыгрывать и отдавать. В детских командах этот маленький и щупленький мальчик играл как взрослый мастеровитый игрок. Хотелось бы, чтобы Файзуллаев ушел на повышение в Европу уже этим летом — у парня огромный потенциал и его нужно развивать. Он смог бы потянуть уровень европейского футбола, чему я был бы очень рад, но ЦСКА его точно не отпустит. Минимум два-три года он будет в составе армейцев, а потом его продадут в хороший европейский клуб. Сейчас в ЦСКА все доверяют Аббосбеку. Сейчас нужно выбрать отдельный и индивидуальный подход к Файзуллаеву, тогда он будет расти еще быстрее и лучше. Ему нужно время в России», — приводит слова Хайдарова Sport24.

20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 14 матчах этого сезона.