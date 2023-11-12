Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:53

В Узбекистане оценили перспективы футболиста ЦСКА Файзуллаева перейти в европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор центра национальных сборных при футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров высказался об игре 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Аббосбек Файзуллаев начал свой этап карьеры в России просто феерично! Я следил за всеми узбеками, кто уезжал в РПЛ, и у этого парня самый быстрый прогресс. Файзуллаев по величине такой же, как Ахмедов. Только Одил приезжал в Россию во взрослом возрасте, а Аббос в двадцать уже зажигает в РПЛ. Сейчас это самый прогрессирующий легионер в лиге! Он не стесняется обострять, обыгрывать и отдавать. В детских командах этот маленький и щупленький мальчик играл как взрослый мастеровитый игрок. Хотелось бы, чтобы Файзуллаев ушел на повышение в Европу уже этим летом — у парня огромный потенциал и его нужно развивать. Он смог бы потянуть уровень европейского футбола, чему я был бы очень рад, но ЦСКА его точно не отпустит. Минимум два-три года он будет в составе армейцев, а потом его продадут в хороший европейский клуб. Сейчас в ЦСКА все доверяют Аббосбеку. Сейчас нужно выбрать отдельный и индивидуальный подход к Файзуллаеву, тогда он будет расти еще быстрее и лучше. Ему нужно время в России», — приводит слова Хайдарова Sport24.

20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 14 матчах этого сезона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595271-v-uzbekistane-otsenili-perspektivy-futbolista-tsska-fayzullayeva-pereyti-v-yevropeyskiy-klub
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Обсудить
Читайте также
Итоговый турнир ATP с Медведевым и Рублевым стартует 12 ноября
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко высказался об игре «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Тихонов: «Хорошо, что у Карпина два нападающих. В «Спартаке» такой здоровой конкуренции нет»