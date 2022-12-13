В «Велесе» подтвердили интерес ЦСКА к Бокоеву

Спортивный директор футбольного клуба «Велес» Тенгиз Путкарадзе подтвердил информацию об интересе ЦСКА к защитнику команды Марату Бокоеву.

«Это правда, что есть интерес со стороны ЦСКА. Есть еще три топ-клуба, которые им интересуются. Пока все в стадии переговоров», — приводит слова Путкарадзе Metaratings.ru.

21-летний россиянин выступает за «Велес» с июля 2022 года и провел за клуб 18 матчей. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2025 года.