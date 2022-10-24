Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:03

В «Венеции» подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Чалову

Микеле Антонов
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Новости

Главный скаут «Венеции» Александр Мента в комментарии «СЭ» рассказал об интересе итальянского клуба к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Да, Чалов нам интересен. Мы будем пытаться его подписать», — сказал Мента «СЭ».

В сезоне-2022/23 Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. У 24-летнего россиянина есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.

«Венеция» выступает в серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице турнира после 10 туров с 9 очками. За клуб уже выступает один российский футболист — нападающий Денис Черышев.

Федор Чалов
Футбол
ФК Венеция
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Полузащитник Магомедов уверен, что «Химки» не вылетят из РПЛ

«Спартак» летом проявлял интерес к нападающему «Урала» Гаджимурадову