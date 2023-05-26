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Сегодня, 19:27

В «Вероне» заявили, что «Краснодар» не связывался с клубом насчет Гюнтера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку отреагировал на информацию о том, что футболист команды Корай Гюнтер предстоящим летом может перейти в «Краснодар».

«Гюнтер может перейти в «Краснодар»? Мы не получали никакого предложения и не ведем переговоры. С нами никто из клуба не связывался», — приводит слова Марокку Sport24.

Ранее агент Эрсин Акан рассказал «СЭ» о возможном продолжении карьеры Гюнтера в РПЛ.

На данный момент 28-летний футболист выступает на правах аренды за «Сампдорию».

В текущем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-sportivnyy-direktor-verony-nikto-iz-krasnodara-ne-svyazyvalsya-s-nami-naschet-gyuntera
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