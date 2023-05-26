В «Вероне» заявили, что «Краснодар» не связывался с клубом насчет Гюнтера

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Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку отреагировал на информацию о том, что футболист команды Корай Гюнтер предстоящим летом может перейти в «Краснодар».
«Гюнтер может перейти в «Краснодар»? Мы не получали никакого предложения и не ведем переговоры. С нами никто из клуба не связывался», — приводит слова Марокку Sport24.
Ранее агент Эрсин Акан рассказал «СЭ» о возможном продолжении карьеры Гюнтера в РПЛ.
На данный момент 28-летний футболист выступает на правах аренды за «Сампдорию».
В текущем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.