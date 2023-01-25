В «Вероне» заявили, что не принимают условия ЦСКА по Гайчу

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку в комментарии для «СЭ» рассказал, на каком этапе находятся переговоры по возможной аренде нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

20 января сообщалось, что итальянский клуб может арендовать 23-летнего аргентинца до конца сезона с правом выкупа.

«Переговоры до сих пор тяжелые и долгие. ЦСКА хочет отпустить Гайча только на тех условиях, которые мы не принимаем», — сказал Маррокку «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 1,8 миллиона евро.