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Сегодня, 17:40

В Воронеже на стадионе «Факел» приступили к работам по устройству поля

Губернатор Воронежской области заявил, что стадион «Факела» должны открыть ко второй части сезона РПЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил стройку стадиона «Факела». Он сообщил, что на арене уже приступили к земляным работам по устройству поля.

«На стадионе «Факел» в Воронеже уже приступили к земляным работам по устройству поля. Сегодня проинспектировал ход работ. Обсудили с коллегами расположение входов на трибуны и другие вопросы, которые нужно решить в ближайшее время. Подчеркнул: важно не затягивать сроки, чтобы открыть стадион ко второй части сезона РПЛ. Еще один вопрос, который обсудили — проект благоустройства «футбольного» сквера. Мэр Вадим Кстенин презентовал проект. Тут будут игровые, спортивные и рекреационные зоны, есть место для фан-шопа футбольного клуба», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявлял, что в клубе планируют закончить строительство нового стадиона до конца 2023 года. Сейчас клуб проводит домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов, максимально разрешенная вместимость которого составляет 19 845 зрителей.

После 4-х туров «Факел» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.

Источник: Telegram-канал Александра Гусева
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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