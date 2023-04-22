В восьмой раз в сезоне РПЛ назначили три пенальти за матч

В текущем сезоне РПЛ восемь раз было назначено три пенальти за матч, сообщает Opta.

Главный арбитр матча 24-го тура РПЛ «Факел» — «Оренбург» Рафаэль Шафеев трижды указал на точку в первом тайме.

В матче «Химки» — «Торпедо» (4:2) также было назначено три пенальти. Это седьмой и восьмой подобные случаи в этом сезоне РПЛ.

В топ-5 лигах Европы в этом сезоне суммарно было лишь восемь матчей с 3+ пенальти (по три в ла лиге и лиге 1, по одному в бундеслиге и серии А, в АПЛ — ни одного).

В топ-10 лигах всего в этом сезоне было 14 матчей с 3+ пенальти, ни в одной из лиг не было больше трех таких матчей.