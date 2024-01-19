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РПЛ

19 января, 23:57

В «Войводине» подтвердили интерес к Зукичу со стороны клубов РПЛ

Алина Савинова
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Спортивный директор «Войводины» Марко Йованович подтвердил, что к полузащитнику команды Деяну Зукичу проявляют интерес несколько клубов РПЛ.

«Несколько клубов РПЛ заинтересованы в Деяне Зукиче? Да, это правда. Многие команды связывались относительно него. Мы будем смотреть», — приводит Sport24 слова Йовановича.

Ранее появилась информация о том, что 22-летнего серба также предлагали «Оренбургу» и ведущим клубам ФНЛ.

Зукич является воспитанником академии «Войводины», а за основную команду выступает с 2019 года. На счету хавбека 26 голов и 15 результативных передач в 176 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613472-v-voyvodine-podtverdili-interes-k-zukichu-klubov-rpl
Футбол
ФК Войводина
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