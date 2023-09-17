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Сегодня, 22:25

В «Зените» анекдотом отреагировали на вопрос о возможном уходе Бакаева

Виктория Кравченко
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева. Он ответил анекдотом на этот вопрос.

«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь?» «Кушать не люблю, а так — да». Дождитесь результата», — сказал Медведев «РИА Новости».

17 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что петербуржцы ведут переговоры по аренде 27-летнего полузащитника. Футболист может уйти в клуб из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, где еще открыто трансферное окно.

Ранее экс-спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заявил, что не видит больших перспектив у полузащитника Зелимхана Бакаева в команде Сергея Семака.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230917/zenit-1896856978.html
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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