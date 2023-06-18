В «Зените» готовы предложить Жиркову тренерскую должность в случае получения лицензии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб готов предложить тренерскую должность экс-защитнику сборной России Юрию Жиркову в случае успешного получения лицензии.

«Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдется тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Жирков в интервью ТАСС сообщил, что планирует обучаться на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС).

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».