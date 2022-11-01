В «Зените» исключили возможность ухода Кассьерры в «Сочи»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего Матео Кассьерры в «Сочи».
«Матео Кассьерра является игроком «Зенита», интенсивно восстанавливается после травмы. Никаких вариантов перехода Матео в другие клубы, включая «Сочи», в «Зенит» не поступало, не рассматривалось и не рассматривается», — сказал Медведев «СЭ».
Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле нынешнего года. 25-летний колумбиец забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.
Кассьерра пропустил 4 последних матча «Зенита» из-за проблем со здоровьем.
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