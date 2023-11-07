В «Зените» надеются на возвращение Фернандеса до конца первой части сезона

Сегодня, 12:24
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.
«Ждать ли возвращения Фернандеса до конца первой части сезона? Мы надеемся, что он примет участие в матчах до зимней паузы», — сказал Медведев «СЭ».
Фернандес травмировался в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Его заменили уже на 9-й минуте встречи.
В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.