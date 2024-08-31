Медведев опроверг информацию о проблемах с психикой у Соболева: «Бредятина»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о психических проблемах у нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что врачи петербургского клуба диагностировали у игрока проблемы с ментальным хдоровьем по итогам медобследования.

«Врачи «Зенита» обнаружили у Соболева проблемы с психикой? Это бредятина», — сказал Медведев «СЭ».

Клуб объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.