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Сегодня, 17:05

Медведев опроверг информацию о проблемах с психикой у Соболева: «Бредятина»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о психических проблемах у нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что врачи петербургского клуба диагностировали у игрока проблемы с ментальным хдоровьем по итогам медобследования.

«Врачи «Зенита» обнаружили у Соболева проблемы с психикой? Это бредятина», — сказал Медведев «СЭ».

Клуб объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.

Александр Соболев
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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