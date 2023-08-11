В «Зените» назвали бредом информацию об обмане Барриоса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб обманул полузащитника Вильмара Барриоса и не отпустил его в «Ноттингем Форрест».

«Бред не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Сегодня журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что руководство петербуржцев обмануло полузащитника, не отпустив колумбийца зимой и попросив Вильмара подождать до лета, — теперь же «Зенит» требует от англичан 20 миллионов евро за трансфер.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что питерский клуб отклонил предложение англичан в размере 4 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 29-летний колумбиец сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.