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Сегодня, 15:14

В «Зените» назвали чепухой информацию о «королевском» предложении Иличу

Зарина Халимхонова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, клуб сделал «королевское» предложение Ивану Иличу.

Помимо жилья в самом престижном районе города, клуб готов выделить полузащитнику роскошный автомобиль и оплатить неограниченное количество билетов из России в Сербию и обратно. Зарплата Илича в «Зените» составит 3 миллиона евро в год, сообщает Tuttosport.

«В иностранных СМИ называют предложение «Зенита» Иличу «королевским»? Чепуха», — сказал Медведев «СЭ».

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился 1 голевым пасом.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Торино
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