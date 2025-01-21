В «Зените» назвали чепухой информацию о вмешательстве в трансфер Переса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что сине-бего-голубые запретили «Оренбургу» продать защитника Матиаса Переса в российский клуб.

Ранее об этом сообщил Тимур Гурцкая в программе «Это футбол. Итоги», отметив, что заинтересованность в трансфере аргентинца проявлял «Рубин».

«Чепуху не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

15 января 25-летний аргентинец перешел в «Серро Портеньо».

Футболист играл в «Оренбурге» с 2022 года. Всего 25-летний аргентинец провел за российскую команду 57 игр, в которых отметился 10 забитыми мячами.