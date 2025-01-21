Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:44

В «Зените» назвали чепухой информацию о вмешательстве в трансфер Переса

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что сине-бего-голубые запретили «Оренбургу» продать защитника Матиаса Переса в российский клуб.

Ранее об этом сообщил Тимур Гурцкая в программе «Это футбол. Итоги», отметив, что заинтересованность в трансфере аргентинца проявлял «Рубин».

«Чепуху не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

15 января 25-летний аргентинец перешел в «Серро Портеньо».

Футболист играл в «Оренбурге» с 2022 года. Всего 25-летний аргентинец провел за российскую команду 57 игр, в которых отметился 10 забитыми мячами.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Читайте также
Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Инаугурация Трампа проходит в Вашингтоне в понедельник 20 января
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Александр Медведев рассказал, как бразилец Луис Энрике может усилить игру «Зенита»
В «Динамо» Махачкала сообщили об отсутствии переговоров с «Наполи» по Гаджиеву
Алдонин ожидает хороший футбол от участников Зимнего кубка РПЛ
Семак — о переходе Энрике: «Наша задача, чтобы он чувствовал себя в «Зените» как дома»
Зазулин считает, что «Зенит» все равно останется фаворитом РПЛ
Неочевидные герои сезона РПЛ. Некоторые могли бы пригодиться российским грандам
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя