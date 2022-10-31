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Сегодня, 15:58

В «Зените» назвали чепухой информацию об участии в селекции «Оренбурга»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игроки «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург».
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб ведет селекцию «Оренбурга».

«Зенит» проводит селекцию «Оренбурга»? Чепуха!» — сказал Медведев «СЭ».

Сегодня, 31 октября, журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что поиском новых футболистов для «Оренбурга» занимаются петербургские скауты из «Зенита».

После завершения первого круга чемпионата России «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 15 матчах.

ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Медведев (руководитель)
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