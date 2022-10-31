В «Зените» назвали чепухой информацию об участии в селекции «Оренбурга»

Сегодня, 15:58
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб ведет селекцию «Оренбурга».
«Зенит» проводит селекцию «Оренбурга»? Чепуха!» — сказал Медведев «СЭ».
Сегодня, 31 октября, журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что поиском новых футболистов для «Оренбурга» занимаются петербургские скауты из «Зенита».
После завершения первого круга чемпионата России «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 15 матчах.