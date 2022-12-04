В «Зените» назвали фейком информацию об интересе клуба к аргентинскому форварду Копетти

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг «СЭ» информацию о том, что клуб сделал предложение аргентинскому «Расингу» по нападающему Энцо Копетти.

«Зенит» интересуется Копетти? Фейк», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее представитель 26-летнего аргентинца Мартин Сендоа заявил «СЭ», что «Зенит» предложил за футболиста 7,5 миллиона евро.

Копетти – воспитанник «Расинга». В нынешнем сезоне форвард забил 21 гол и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.