В «Зените» назвали глупостями новость о продаже Юри Алберто «Коринтиансу»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб может продать нападающего Юри Алберто «Коринтиансу» за 10 миллионов евро.

«Зенит» готов продать Юри Альберто в «Коринтианс»? Глупости не комментируем", — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.