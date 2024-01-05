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Сегодня, 13:38

В «Зените» назвали преждевременными слухи о трансфере полузащитника «Краснодара» Ахметова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ильзат Ахметов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые могут подписать полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что 26-летний футболист перейдет в команду из Санкт-Петербурга этой зимой.

«Преждевременно говорить», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «быков» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: РИА Новости
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Медведев (руководитель)
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