В «Зените» назвали слухами информацию о подписании Дивеева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» новость о том, что клуб рассматривает вариант с подписанием защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Действительно ли «Зенит» заинтересован Дивеевым? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Контракт Дивеева с ЦСКА действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за армейцев 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Футболист не появлялся на поле с 17 сентября, он восстанавливается после перелома большеберцовой кости.