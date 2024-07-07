В «Зените» назвали слухами информацию о возможном переходе Сергеева в «Крылья Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 29-летний россиянин может вернуться в «Крылья Советов», за которые выступал до перехода в петербургский клуб.

«Мы слухи не комментируем!» — сказал Медведев «СЭ».

Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Софья Грецкая