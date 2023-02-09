В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Реала» к Ренану

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о намерении «Реала» предложить 40 миллионов евро за бразильского защитника Роберто Ренана.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб впечатлен игрой 19-летнего футболиста на молодежном чемпионате Южной Америки и хочет подписать игрока летом.

«Получал ли «Зенит» предложение от «Реала» по Ренану? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Ренан перешел в клуб из Санкт-Петербурга 10 января бесплатно в рамках обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.

В текущем сезоне Ренан сыграл за «Коринтианс» 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.