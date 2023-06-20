Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Ювентуса» к Малкому

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса» к нападающему Малкому.

«Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба», — сказал Медведев «СЭ».

По информации UOL, итальянский клуб уже установил первые контакты и работает над оформлением официального предложения «Зениту» по трансферу 26-летнего игрока.

Контракт Малкома рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Ювентус
Александр Медведев (руководитель)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси: «Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего»
Александрова победила Кудерметову в невероятном финале. Из-за дождя он занял более четырех часов
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом»
Приговор Промесу не повлияет на его карьеру в России. Но что с этим делать «Спартаку»?
Агент Малкома опроверг информацию о переговорах между «Зенитом» и «Ювентусом»
«Пари НН» объявил об уходе хавбека Берковского
«Ювентус» готов сделать «Зениту» официальное предложение по Малкому
Спортдиректор «Оренбурга»: «На сборах сыграем с клубами из Ирана и Азербайджана»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жена Карпина рассказала, что главный тренер «Ростова» не любит в Москве

Непомнящий предположил, с чем связан интерес «Ювентуса» к Малкому