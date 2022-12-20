В «Зените» назвали слухами новость о том, что клуб отклонил предложение от «Коринтианса» по Юри Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб отклонил предложения «Коринтианса» по переходу форварда Юри Алберто.

«Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.