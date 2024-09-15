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Сегодня, 17:43

В «Зените» назвали выдумками информацию о повышенных премиях за победу над ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что футболисты команды получили повышенные премиальные за победу над ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ.

15 сентября в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что игроки сине-бело-голубых получили по 5 миллионов рублей за победу над армейцами.

«Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА — досужие выдумки», — цитирует Медведева Sport24.

«Зенит» (20 очков) возглавляет таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет шестым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)

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