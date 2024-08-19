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Сегодня, 11:59

В «Зените» не исключили, что Вендел сможет сыграть против «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра ответил на вопрос о возможном участии полузащитника Вендела в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака».

— Очень интересует здоровье Вендела. Так понимаем, он пропустит матч со «Спартаком»?

— Пока непонятно. Посмотрим на этой неделе, как он будет реагировать. Дальше уже будет видно, сыграет или нет.

— Можете объяснить, в чем там проблема? Писали про растяжение связок коленного сухожилия.

— Вот как раз. Растяжение сухожилия.

— Почему так очень много обследований?

— Потому что повреждение достаточно серьезное, связанное с коленом. Мы посмотрим на его состояние, будет играть или нет.

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Петербурге и начнется в 17.30 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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