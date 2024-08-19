В «Зените» не исключили, что Вендел сможет сыграть против «Спартака»

Сегодня, 11:59
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра ответил на вопрос о возможном участии полузащитника Вендела в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака».
— Очень интересует здоровье Вендела. Так понимаем, он пропустит матч со «Спартаком»?
— Пока непонятно. Посмотрим на этой неделе, как он будет реагировать. Дальше уже будет видно, сыграет или нет.
— Можете объяснить, в чем там проблема? Писали про растяжение связок коленного сухожилия.
— Вот как раз. Растяжение сухожилия.
— Почему так очень много обследований?
— Потому что повреждение достаточно серьезное, связанное с коленом. Мы посмотрим на его состояние, будет играть или нет.
В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Петербурге и начнется в 17.30 мск.