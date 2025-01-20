В «Зените» объяснили формулировку «взаимообязывающее соглашение» по переходу Вендела в «Ботафого»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал подробности трансфера полузащитника Вендела в «Ботафого».

— Что значит «взаимообязывающее соглашение» о переходе Вендела в «Ботафого»?

— Обязательства по срокам и условиям перехода Вендела сразу по завершении чемпионата России», — сказал Медведев «СЭ».

27-летний Вендел выступает за сине-бело-голубых с 6 октября 2020 года, срок действия его контракта с «Зенитом» истекает 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах. ПорталTransfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.