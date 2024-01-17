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Сегодня, 19:33

Медведев — о переводе Кругового во вторую команду: «На двух стульях за «Зенит» не играют»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему защитник Данил Круговой переведен во вторую команду.

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».

«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую (команду) для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — цитирует Медведева РИА «Новости».

25-летний защитник выступал за «Зенит» с 2020 года. Он провел за сине-бело-голубых 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач.

В текущем сезоне в активе Кругового 2 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.

Источник: РИА «Новости»
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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