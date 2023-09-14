В «Зените» объяснили, почему Ерохин исключен из заявки команды в РПЛ

В «Зените» объяснили, почему полузащитник Александр Ерохин был выведен из заявки команды в РПЛ, и рассказали, что 33-летний россиянин все равно сможет играть за команду в чемпионате России.

«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка — абсолютно все игроки «Зенита-2» могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 7 матчах сине-бело-голубых и сделал 1 голевую передачу.