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Сегодня, 11:49

В «Зените» опровергли информацию о завершении трансфера Соболева в течение пары дней

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото ФК «Спартак»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев принял предложение клуба по контракту и в течение пары дней трансфер футболиста будет завершен.

— Сообщается, что Соболев принял предложение «Зенита» по контракту и уже в течение пары дней трансфер будет завершен. Так ли это?

— Не так.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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